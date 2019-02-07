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До €3 тис.: стали відомі ціни квитків на Євробачення 2019

Стало відомо, які будуть ціни квитків на Євробачення 2019 у Тель-Авіві.

Евровидение 2019

Організатори Євробачення 2019 оголосили вартість квитків на пісенний конкурс, який пройде у Тель-Авіві.

Квитками займатиметься партнер конкурсу — ізраїльське агентство Leaan.

  • Сидячі місця коштуватимуть від €35 до €150 (близько від 1100 до 4700 грн).
  • Фан-зона – €120 (близько 3700 грн).
  • Преміум-клас –  €2999 (близько 93 тис. грн).

Ціни зазначено на гранд-фінал Євробачення, а на півфінали конкурсу вартість квитків буде нижчою.

Крім того, є можливість потрапити на репетиції, де разове відвідування коштуватиме €15.

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Нагадаємо, 23 лютого у Києві пройде фінал нацвідбору на Євробачення 2019, де оберуть учасника, який поїде представляти Україну на Євробаченні 2019.

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