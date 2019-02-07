Стало відомо, які будуть ціни квитків на Євробачення 2019 у Тель-Авіві.
Організатори Євробачення 2019 оголосили вартість квитків на пісенний конкурс, який пройде у Тель-Авіві.
Квитками займатиметься партнер конкурсу — ізраїльське агентство Leaan.
- Сидячі місця коштуватимуть від €35 до €150 (близько від 1100 до 4700 грн).
- Фан-зона – €120 (близько 3700 грн).
- Преміум-клас – €2999 (близько 93 тис. грн).
Ціни зазначено на гранд-фінал Євробачення, а на півфінали конкурсу вартість квитків буде нижчою.
Крім того, є можливість потрапити на репетиції, де разове відвідування коштуватиме €15.Читайте: Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) Пісня Maruv на Євробачення 2019 Список учасників першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019
Нагадаємо, 23 лютого у Києві пройде фінал нацвідбору на Євробачення 2019, де оберуть учасника, який поїде представляти Україну на Євробаченні 2019.