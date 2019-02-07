Вокаліста культової групи Black Sabbath Оззі Осборна госпіталізували після концерту.
Оззі Осборна госпіталізували після концерту, пише Louder Sound.
У співака виявили ускладнення після грипу. Попередньо, у Осборна пневмонія.
Через хворобу він скасував всі найближчі концерти у Європі, які були заплановані в рамках туру No More Tours II. У турі з ними бере участь група Judas Priest.
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Музикант вибачився перед шанувальникам через скасування концертів і пообіцяв компенсувати це.
Нагадаємо, в жовтні Осборн скасував концерт в місті Маунтін-В’ю (США) через термінову операцію на руці.
Фото: dreamstime
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