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Оззі Осборна госпіталізували. Найближчі концерти скасовані

Вокаліста культової групи Black Sabbath Оззі Осборна госпіталізували після концерту.

оззи осборн

Оззі Осборна госпіталізували після концерту, пише Louder Sound.

У співака виявили ускладнення після грипу. Попередньо, у Осборна пневмонія.

Через хворобу він скасував всі найближчі концерти у Європі, які були заплановані в рамках туру No More Tours II. У турі з ними бере участь група Judas Priest.

Читайте: Відкусив голову миші й обдурив ДНК: 5 скандальних фактів про Оззі Осборна

Музикант вибачився перед шанувальникам через скасування концертів і пообіцяв компенсувати це.

Нагадаємо, в жовтні Осборн скасував концерт в місті Маунтін-В’ю (США) через термінову операцію на руці.

Фото: dreamstime

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