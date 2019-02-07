З’явився трейлер нової екранізації фільму Кладовище домашніх тварин на роман Стівена Кінга.
Трейлер на фільм Кладовище домашніх тварин опублікувала компанія Paramount Pictures на YouTube.
Це друга екранізація відомого роману Стівена Кінга про старе індіанське кладовище, яке воскрешає мерців.
Перша була ще у 1989 році.
Режисерами картини виступили Кевін Колш і Денніс Відмайер, які були творцями таких фільмів-жахів як Крик і Чорні свята.
А в головних ролях будуть Джейсон Кларк, Джон Літгоу і Емі Саймец.
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Нагадаємо, нещодавно вийшов трейлер спін-офф Форсажу з Джонсоном і Стетхемом.
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