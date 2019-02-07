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Пісня Maruv на Євробачення 2019

Трек Maruv Siren song для нацвідбору на Євробачення 2019 вперше пролунав в ефірі української радіостанції.

Пісня Maruv на Євробачення 2019

Maruv представила трек Siren song, з яким побореться під час нацвідбору на Євробачення 2019.

Україна вперше почула композицію в ефірі однієї з українських радіостанцій.

Читайте: KAZKA vs MARUV. Хто поїде на Євробачення 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

Як відомо, Maruv стала учасницею конкурсу після несподіваної відмови іншої співачки TAYANNA брати участь у нацвідборі.

Спочатку повідомлялося, що Maruv виступатиме з піснею For You, але пізніше співачка вирішила записати новий трек спеціально під Євробачення.

До слова, читайте біографію MARUV – учасника відбору на Євробачення 2019.

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