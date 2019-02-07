7 лютого вийшов в українських кінотеатрах фільм Усі знають. Факти ICTV дають свою рецензію на стрічку.
Не дивлячись на всі інтриги і плітки, люблю пристрасну пару Пенелопи та Хав’єра, тому вони були головною причиною, чому я пішла на фільм.
Чи виправдали вони очікування, чи сподобалася гра акторів, робота режисера і які загальні враження – нижче у рецензії на фільм Всі знають, який став відкриттям Каннського кінофестивалю.
Сюжет
У невеликому співтоваристві грань між сімейними таємницями і місцевими плітками практично відсутня, звідси і назва фільму. До речі, його друга назва Лабіринти минулого.
Я, як завжди, не говоритиму більше про сюжет, хоча інтриги в ньому практично немає.
Все стає очевидним від початку, через це стрічка здається до біса затягнутою.
У сюжет намагалися вклинити додаткові лінії, але начебто кидали ідею на півдорозі.
Однак було цікаво подивитися на іспанський побут і спілкування.
Режисер
Асгар Фархаді зробив з сюжету вальс, а хотілося, щоб це був гарячий іспанський пасодобль.
Адже саме такого чекаєш від Пенелопи Крус з Хав’єром Бардемом. З цим вони відмінно впоралися у фільмі Вікі Крістіна Барселона.
А в фільмі Всі знають, як у багатьох з робіт Асгара, розповідається про пару, чия довга історія відчутна і чиї стосунки раптово натягнуті кризою.Читайте: Рецензія на фільм Смертельний лабіринт: навчіться розважатись, шановні!
Режисер поклав в основу соціальну напруженість, нещасні помилки, проте вони були прищеплені до занадто знайомого сюжету.
У залі навіть хтось сказав в один момент “індійське кіно”, частково я була згодна.
Але у фільмі варто відзначити деталі, на які виділили багато роботи. Це не лише іспанська атмосфера, а й дрібні життєві моменти, які режисерові вдалося подати дуже правдиво.
Тим не менш, сюжету не вистачило динаміки і музичного супроводу.
Гра акторів
Я повірила. Пенелопа зіграла якісно люблячу матір, показала емоції і в потрібний час — відсутність почуттів.
Хав’єр був у своєму амплуа, але все одно не вистачало характеру і пристрасті.
Актори другого плану добре відзначилися зовнішністю, але не зачепили грою.
Деякі відверто перегравали, намагаючись показати гарячу іспанську душу.
Загальне
Я однозначно не раджу йти на фільм до кінотеатру, виключно для домашнього перегляду і бажано не на самоті, щоб можна було розбавляти фільм, обговоривши деякі моменти.
У стрічці часто говорять про вино, тому непогано підготувати пляшечку.
Це не той фільм, що зажене вас у депресію чи змусить ще 10 хвилин після нього мовчати, проте він заспокоїть і дасть замислитися про деякі особисті речі і емоції.
Сюжет: 5/10
Гра акторів: 7/10
Режисура: 6/10
Атмосфера: 7/10
Загальна оцінка Фактів ICTV: 6,25/10
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Валерія Маліцька
Фото: IMDb
Відео: Синематико