7 лютого вийшов в українських кінотеатрах фільм Усі знають. Факти ICTV дають свою рецензію на стрічку.

Не дивлячись на всі інтриги і плітки, люблю пристрасну пару Пенелопи та Хав’єра, тому вони були головною причиною, чому я пішла на фільм.

Чи виправдали вони очікування, чи сподобалася гра акторів, робота режисера і які загальні враження – нижче у рецензії на фільм Всі знають, який став відкриттям Каннського кінофестивалю.

Сюжет

У невеликому співтоваристві грань між сімейними таємницями і місцевими плітками практично відсутня, звідси і назва фільму. До речі, його друга назва Лабіринти минулого.

Я, як завжди, не говоритиму більше про сюжет, хоча інтриги в ньому практично немає.

Все стає очевидним від початку, через це стрічка здається до біса затягнутою.

У сюжет намагалися вклинити додаткові лінії, але начебто кидали ідею на півдорозі.

Однак було цікаво подивитися на іспанський побут і спілкування.

Режисер

Асгар Фархаді зробив з сюжету вальс, а хотілося, щоб це був гарячий іспанський пасодобль.

Адже саме такого чекаєш від Пенелопи Крус з Хав’єром Бардемом. З цим вони відмінно впоралися у фільмі Вікі Крістіна Барселона.

А в фільмі Всі знають, як у багатьох з робіт Асгара, розповідається про пару, чия довга історія відчутна і чиї стосунки раптово натягнуті кризою.

Режисер поклав в основу соціальну напруженість, нещасні помилки, проте вони були прищеплені до занадто знайомого сюжету.

У залі навіть хтось сказав в один момент “індійське кіно”, частково я була згодна.

Але у фільмі варто відзначити деталі, на які виділили багато роботи. Це не лише іспанська атмосфера, а й дрібні життєві моменти, які режисерові вдалося подати дуже правдиво.

Тим не менш, сюжету не вистачило динаміки і музичного супроводу.

Гра акторів

Я повірила. Пенелопа зіграла якісно люблячу матір, показала емоції і в потрібний час — відсутність почуттів.

Хав’єр був у своєму амплуа, але все одно не вистачало характеру і пристрасті.

Актори другого плану добре відзначилися зовнішністю, але не зачепили грою.

Деякі відверто перегравали, намагаючись показати гарячу іспанську душу.

Загальне

Я однозначно не раджу йти на фільм до кінотеатру, виключно для домашнього перегляду і бажано не на самоті, щоб можна було розбавляти фільм, обговоривши деякі моменти.

У стрічці часто говорять про вино, тому непогано підготувати пляшечку.

Це не той фільм, що зажене вас у депресію чи змусить ще 10 хвилин після нього мовчати, проте він заспокоїть і дасть замислитися про деякі особисті речі і емоції.

Сюжет: 5/10

Гра акторів: 7/10

Режисура: 6/10

Атмосфера: 7/10

Загальна оцінка Фактів ICTV: 6,25/10

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Валерія Маліцька

Фото: IMDb

Відео: Синематико