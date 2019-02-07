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Сергій Лазарєв буде представляти Росію на Євробаченні

Сергій Лазарєв буде представляти Росію на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві.

Сергій Лазарєв буде представляти Росію на Євробаченні

На Євробачення 2019 від Росії поїде Сергій Лазарєв.

Ймовірно його номер буде продюсувати Філіп Кіркоров.

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– Як завжди, всі мої запитання і сумніви прибрала пісня! Це буде кардинально новий для Європи Сергій Лазарєв. Я зрозумів, що дуже хочу заспівати цю пісню на сцені Євробачення і знову представити країну, – заявив співак в інтерв’ю SUPER!.

Також він додав, що розуміє ризики і відповідальність, які на нього покладають.

Нагадаємо, Лазарєв уже представляв Росію на Євробаченні у 2016 році з піснею You Are the Only One. Тоді він зайняв 3 місце.

До слова, у 2016 перемогу на Євробаченні здобула українська співачка Джамала.

Фото: lazarevsergey

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