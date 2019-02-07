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Список учасників першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019

9 лютого пройде перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019. Список його учасників зібрали Факти ICTV.

Євробачення

Перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019 розпочнеться 9 лютого о 19.00.

За право вийти у фінал нацвідбору боротимуться вісім учасників.

Півфіналісти виступлять у такому порядку:

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. MARUV
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

Нагадаємо, де дивитися перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019.

Фото: Sergiy Palamarchuk/ Dreamstime

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