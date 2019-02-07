PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Суворо 18+! Найвідвертіші образи MARUV/

Суворо 18+! Найвідвертіші образи MARUV

Співачка MARUV любить епатувати публіку сексуальними нарядами і зізнається, що це її стан душі. Факти ICTV зібрали найвідвертіші образи виконавиці.

Суворо 18+! Найвідвертіші образи MARUV

Учасниця нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV давно закарбувалася в пам’яті у багатьох своїх шанувальників, як любителька відвертих образів у стилі садомазо.

– Мені здається, садомазо – це тема всіх впевнених, вольових жінок. Чесно, я не бачила ні одну дівчинку, яка домоглася успіху в своїй кар’єрі, була успішна у своїй сфері діяльності і не була б трохи садомазо. Вибачте. Це просто. Мені здається, це стан душі, – розповідала Анна Корсун (Справжнє ім’я MARUV. – Ред.) в одному зі своїх інтерв’ю.

Ми зібрали найсміливіші та найвідвертіші фотографії співачки.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Суворо 18+! Найвідвертіші образи MARUV / 5 фотографий

Читайте: Пісня Maruv на Євробачення 2019

До слова, читайте біографію MARUV – учасника відбору на Євробачення 2019.

Фото: maruvofficial

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка