У національному відборі 2019 визначилося 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у Тель Авіві. Ми зібрали усі пісні учасників нацвідбору.

Півфінали нацвідбору на Євробачення 2019 пройдуть 9 та 16 лютого.

23 лютого пройде фінал, де і оберуть учасника, який поїде представляти Україну на Євробаченні 2019.

До слова, нещодавно пройшло жеребкування Євробачення, яке визначило, у якому півфіналі виступатиме Україна.

Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019

The Hypnotunez – Hey

LETAY – Мила моя

ЦеШо – Hate

YUKO – Galyna Guliala

Ivan NAVI – All for the love

ANNA MARIA – My Road

КiRA MAZUR – Дихати

Braii – Maybe

KAZKA – Apart



LAUD

KHAYAT – Ever

Freedom jazz – Cupidon

VERA KEKELIA – Wow

MARUV – Siren Song

Brunettes Shoot Blondes – Houston

BAHROMA – Назавжди-Навсегда

До речі, деякі країни вже визначилися з учасниками.Так, наприклад, Францію представлятиме хлопець у жіночому образі Білал Хассані з піснею Roi.