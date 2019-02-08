PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Break Up With Your Girlfriend: Аріана Гранде випустила новий кліп і альбом/

Break Up With Your Girlfriend: Аріана Гранде випустила новий кліп і альбом

Американська співачка Аріана Гранде представила кліп на пісню Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored і випустила новий альбом Thank U, Next.

гранде

Аріана Гранде представила кліп на пісню Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored, відео опубліковано на YouTube.

Режисером кліпу стала Ханна Люкс Девіс, яка знімає всі кліпи співачки.

Читайте: Маленький гриль: Аріана Гранде осоромилася з тату японською

У ролику співачка намагається зруйнувати стосунки хлопця і його дівчини, яка виглядає точно, як Гранде.

Також Гранде випустила свій п’ятий студійний альбом під назвою Thank U, Next. До нього увійшли 12 треків.

До слова, Аріану Гранде після виходу кліпу на пісню 7 rings звинуватили в плагіаті і расизмі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка