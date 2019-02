Американська співачка Аріана Гранде представила кліп на пісню Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored і випустила новий альбом Thank U, Next.

Аріана Гранде представила кліп на пісню Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored, відео опубліковано на YouTube.

Режисером кліпу стала Ханна Люкс Девіс, яка знімає всі кліпи співачки.

У ролику співачка намагається зруйнувати стосунки хлопця і його дівчини, яка виглядає точно, як Гранде.

Також Гранде випустила свій п’ятий студійний альбом під назвою Thank U, Next. До нього увійшли 12 треків.

До слова, Аріану Гранде після виходу кліпу на пісню 7 rings звинуватили в плагіаті і расизмі.