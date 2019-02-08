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Діта фон Тіз зняла з себе корсет і показала груди (18+)

Відома фотомодель, виконавиця шоу у стилі бурлеск Діта фон Тіз оголилася у кадрі.

Діта фон Тіз зняла з себе корсет і показала груди (18+)

Дівчина постала у своєму звичному образі королеви бурлеску, але зробила це оголеною. Її груди прикривають лише невеликі прикраси, а інші принади Діта фон Тіз ховає за корсетом у руках.

На другій фотографії вона сидить повністю оголеною у величезному келиху. Все це виглядає дуже ефектно.

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До речі, Даша Астаф’єва потішила фанатів новою сексуальною фотосесією.

Фото: ditavonteese

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