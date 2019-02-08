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Людина з табуретом: фільм про Кантера вирушає у допрем’єрний тур

У прокат виходить фільм Леоніда Кантера та Ярослава Попова Людина з табуретом.

Людина з табуретом: фільм про Кантера вирушає у допрем’єрний тур

Ініціатором і автором ідеї фільму став режисер і мандрівник Леонід Кантер.

Стрічка розповідає про подорож групи однодумців на мис Горн у рамках експедиції З табуретом до океану.

Концепція подорожі склалася у Леоніда Кантера у 2004 році: донести чотири кухонні табурети з київської кухні до чотирьох океанів, без грошей та спонсорів, але з камерами в руках, із піснями й виставами про любов та Україну.

У 2010 році останній, четвертий табурет було встановлено на березі Тихого океану. Під час експедицій українські мандрівники подолали 60 тис. км і побували у 30 країнах.

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Світ уже побачили стрічки З табуретом до Атлантичного океану, трилогія З табуретом через Гімалаї про подорож до Індійського океану та З табуретом до Північного сяйва.

Людина з табуретом завершує кіноцикл про табуретні пригоди – проте його сценарій вийшов за межі подорожі.

Стрічка про велику дорогу до мрії вийде у прокат 21 лютого.

Нагадаємо, 4 червня українського режисера Леоніда Кантера виявили застреленим в одному з сіл Бахмацького району на Чернігівщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.

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