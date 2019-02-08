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Макс Барських випустив новий альбом

Макс Барських презентував новий альбом під назвою Сім.

Макс Барських випустив новий альбом

Цікаво, що за добу після відкриття предреліза 7 платівка зайняла символічне сьоме місце в чарті Apple Musi.

– Збираючи воєдино альбом, я безжально відкидаю будь-яку пісню, яка порушує загальну тему діалогу. Музика – це діалог з моїм слухачем, який може і буде повторитися багато разів протягом тривалого часу, – коментує прем’єру Макс Барських.

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Також співак представив півторагодинний запис концерту, на якому відбулася жива презентація платівки 7.

Раніше Факти ICTV писали, що Оля Полякова презентувала новий ЕР Королева ночи. В альбом увійшли 7 пісень, серед яких хіти Королева ночи и Бывший.

Фото: max_barskih

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