Макс Барських презентував новий альбом під назвою Сім.
Цікаво, що за добу після відкриття предреліза 7 платівка зайняла символічне сьоме місце в чарті Apple Musi.
– Збираючи воєдино альбом, я безжально відкидаю будь-яку пісню, яка порушує загальну тему діалогу. Музика – це діалог з моїм слухачем, який може і буде повторитися багато разів протягом тривалого часу, – коментує прем’єру Макс Барських.
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Також співак представив півторагодинний запис концерту, на якому відбулася жива презентація платівки 7.
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Раніше Факти ICTV писали, що Оля
Королева ночи. В альбом увійшли 7 пісень, серед яких хіти Королева ночи и Бывший. Полякова презентувала новий ЕР
Фото: max_barskih
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