8 лютого від зупинки серця помер відомий актор Сергій Юрський.

Сергій Юрський помер від зупинки серця у віці 83 років, розповіла його дочка Дарина.

Біографія Сергія Юрського

Сергій Юрський народився 16 березня 1935 року. Його мати працювала вчителем музики, а батько був режисером і актором.

З родиною Юрський часто переїжджав і тимчасово проживав у Москві, Ленінграді, Андижані і Саратові.

Школу Юрський закінчив у Ленінграді із золотою медаллю і вступив до Ленінградського університету на факультет правознавства. Тут Юрський приєднався до студентського театру.

Він покинув навчання і вступив до театрального університету Ленінграду, що не підтримали батьки.

В області кіно актор досяг величезного успіху, знявшись в таких легендарних фільмах, як Корольов, Вибір Мети, Республіка ШКІД, Шукайте жінку, Місце зустрічі змінити не можна, Любов та голуби.

Найпопулярніша роль Юрського – роль Остапа Бендера у фільмі Золоте теля. Разом з ним в картині знялися зірки радянського кіно – Леонід Куравльов, Зіновій Гердт, Євген Євстигнєєв.

Ще одним всіма улюбленим фільмом став Любов та голуби, в якому Юрський знявся зі своєю дружиною Наталією Теняковой. На роль дядька Миті режисер Володимир Меньшов запросив 48-річного Юрського, а його дружина, якій тоді ще не було 40 років, зіграла бабу Шуру. Завдяки гримерам ніхто і не здогадався, що за образом баби Шури ховалася молода актриса.

За свою кар’єру Юрський виконав близько п’ятдесяти екранних ролей. Він з’являвся в ролях американського фізика-теоретика Оппенгеймера, вченого і винахідника Костянтина Ціолковського і розвідника Сіднея Рейлі.

Попри свій похилий вік, Юрський останні роки не уявляв своє життя без сцени. Він до останніх днів їздив з гастролями по країнах СНД з концертами і виставами.

Останні його ролі в кіно – це Борис Пастернак у фільмі Фурцева і Йосип Сталін у фільмі Товариш Сталін.

Політична позиція Юрського

Юрський не погоджувався з політикою влади, про що неодноразово висловлювався. У 2014 році актор засудив втручання російської влади у внутрішні справи України.

– Це жахлива неввічливість, це жахливе порушення не тільки правил пристойності, але і того, що створює певний баланс у світі, – говорив він.

Юрський закликав зупинити війну в Чечні, припинити переслідування функціонерів Юкоса, режисера Кирила Серебренникова, учасниць Pussy Riot.

Особисте життя

Юрський був одружений двічі. Шлюб з першою дружиною Зінаїдою Шарко тривав сім років (з 1961 по 1968 роки). Пара розлучилася без пояснень. Дітей у них не було.

Другий шлюб Сергія Юрського був укладений з актрисою Наталією Теняковою. Шлюб тривав до останніх днів життя актора.

У них є дочка Дарина Юрська і онук Гоша.

Фільмографія

Повість про молодят, Республіка ШКІД, Золоте теля, 20 грудня, Шукайте жінку, Любов і голуби, Королева Марго, П’ятий ангел, Охоронці пороку, Фурцева, Товариш Сталін.

Фото: Москва