BAHROMA боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.
Гурт BAHROMA став учасником нацвідбору на Євробачення 2019.
Нацвідбір на Євробачення 2019: BAHROMA – Назавжди-Навсегда
Група BAHROMA виступить під час національного відбору на Євробачення 2019 з піснею українською мовою Назавжди-Навсегда.
Автор слів і музики – Роман Бахарєв
Саунд-продюсер – Олексій Кривошеєв
|Бачили, що брали ті очі
Мама говорила, але вона хотіла
Бачити очі, тії очі
На розі двох, на перша півна ночі
десь на весні, а може взимку
Пам’ятаю божевільну
Очі в очі, тії очі
ніч, стій, ні…
|Як бути, забути? You
Лише твоє ім’я
Як бути, забути? You
Назавжди-навсегда
|Бачили, що брати ті очі
Люди говорили, але їй так кортіло
Бачити очі, бути поруч
І до кінця нести для нього цноту
Десь на землі, я розумію
Є такі ж самі божевільні
Очі в очі, колір ночі скрізь
|Як бути, забути? You
Лише твоє ім’я
Як бути, забути? You
Назавжди-навсегда
Біографія: BAHROMA
Альтернативний колектив BAHROMA утворився в 2009 році, хоча деякі відраховують старт групи від 2011 року, коли вийшов їхній сингл Надовго. Саме в 2011 BAHROMA пробувала вперше підкорити Національний відбір на Євробачення і навіть вийшла до фіналу.
Назва BAHROMA розшифровується першими літерами прізвища та імені фронтмена колективу Романа Бахарєва (гітара, вокал). Також до складу групи входять:
- Дмитро Крузо – гітара;
- Юрій Нацвлішвілі – бас-гітара;
- Олександр Баринов – ударні.
Дебютний альбом під назвою Всередині BAHROMA презентувала в 2014. У 2015 група порадувала шанувальників міні-альбомом з п’яти пісень під назвою ИПИ. На цій платівці як саунд-продюсер виступив Мілош Єліч – клавішник гурту Океан Ельзи.
10 червня 2015 року музичний колектив презентував відеороботу на трек На глибині. Пізніше група випустила 1-й сингл з третього альбому Плюс Мінус само.
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Четвертий альбом BAHROMA DOM вийшов півтора роки тому. Відомо, що пісні були написані в європейському турі протягом року.
Пісню на Євробачення 2019 BAHROMA поки тримає в секреті, але обіцяє композицію зі зворушливим настроєм.
До слова, всі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2019 можна послухати у матеріалі Фактів ICTV.
Фото: BAHROMA