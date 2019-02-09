BAHROMA боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

Гурт BAHROMA став учасником нацвідбору на Євробачення 2019.

Нацвідбір на Євробачення 2019: BAHROMA – Назавжди-Навсегда

Група BAHROMA виступить під час національного відбору на Євробачення 2019 з піснею українською мовою Назавжди-Навсегда.

Автор слів і музики – Роман Бахарєв

Саунд-продюсер – Олексій Кривошеєв

Бачили, що брали ті очі Мама говорила, але вона хотіла Бачити очі, тії очі На розі двох, на перша півна ночі десь на весні, а може взимку Пам’ятаю божевільну Очі в очі, тії очі ніч, стій, ні… Як бути, забути? You Лише твоє ім’я Як бути, забути? You Назавжди-навсегда Бачили, що брати ті очі Люди говорили, але їй так кортіло Бачити очі, бути поруч І до кінця нести для нього цноту Десь на землі, я розумію Є такі ж самі божевільні Очі в очі, колір ночі скрізь Як бути, забути? You Лише твоє ім’я Як бути, забути? You Назавжди-навсегда

Біографія: BAHROMA

Альтернативний колектив BAHROMA утворився в 2009 році, хоча деякі відраховують старт групи від 2011 року, коли вийшов їхній сингл Надовго. Саме в 2011 BAHROMA пробувала вперше підкорити Національний відбір на Євробачення і навіть вийшла до фіналу.

Назва BAHROMA розшифровується першими літерами прізвища та імені фронтмена колективу Романа Бахарєва (гітара, вокал). Також до складу групи входять:

Дмитро Крузо – гітара;

Юрій Нацвлішвілі – бас-гітара;

Олександр Баринов – ударні.

Дебютний альбом під назвою Всередині BAHROMA презентувала в 2014. У 2015 група порадувала шанувальників міні-альбомом з п’яти пісень під назвою ИПИ. На цій платівці як саунд-продюсер виступив Мілош Єліч – клавішник гурту Океан Ельзи.

10 червня 2015 року музичний колектив презентував відеороботу на трек На глибині. Пізніше група випустила 1-й сингл з третього альбому Плюс Мінус само.

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Четвертий альбом BAHROMA DOM вийшов півтора роки тому. Відомо, що пісні були написані в європейському турі протягом року.

Пісню на Євробачення 2019 BAHROMA поки тримає в секреті, але обіцяє композицію зі зворушливим настроєм.

До слова, всі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2019 можна послухати у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: BAHROMA