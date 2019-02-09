Brunettes Shoot Blondes із піснею Houston боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

Одними з конкурсантів нацвідбору на Євробачення 2019 став гурт Brunettes Shoot Blonde.

Нацвідбір на Євробачення 2019: Brunettes Shoot Blonde – Houston

Група братиме участь в нацвідборі з англомовною піснею Houston.

Історія групи

Brunettes Shoot Blondes – інді-рок-група з Кривого Рогу. Після того, як хлопці випустили декілька кліпів їх стали називати інтернет-сенсацією такі авторитетні видання, як Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Кліп на пісню Knock Knock зібрав понад 100 мільйонів переглядів у мережі і отримав нагороду за найкращу концепцію на Berlin Music Video Awards.

Група була заснована у 2010 році в Кривому Розі. Ключовим моментом створення колективу стало знайомство Андрія Ковальова (автор пісень) з Романом Соболем (ударні). Музиканти посилено працюють над студійними записами, грають в жанрах інді-поп, альтернатива і ведуть активну концертну діяльність.

Також в групі грають Євген Кобзарук (клавіші) і Дмитро Леонов (бас-гітара).

Після випуску першого EP Bittersweet учасники Brunettes Shoot Blondes виступили на розігріві Hurts і The Neighborhood, зіграли на європейських фестивалях: Sziget (Угорщина), Colours of Ostrava, Metronome Festival (Чехія), Waves Vienna (Австрія).

Варто зауважити, що група вже приймала участь у національному відборі на Євробачення у 2016 році.

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Останній реліз – EP Hips – був випущений в минулому році разом з однойменним кліпом, виконаним в унікальному стилі BSB. Він з’явився на головній сторінці Apple Music в більш ніж 14 країнах. Кліп отримав престижну американську премію Los Angeles Film Awards за краще музичне відео.

Нагадаємо, цього року за можливість представляти Україну на конкурсі Євробачення 2019 змагатимуться 16 учасників.

Фото: brunettesshootblondes/Instagram.