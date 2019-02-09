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Хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019

У фінал нацвідбору на Євробачення 2019 проходять шість учасників – по три з першого і другого півфіналів.

Євробачення

За результатами першого півфіналу у фінал відбору на Євробачення 2019 пройшли три учасники – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

Імена ще трьох фіналістів стануть відомі 16 лютого.

Результати першого півфіналу відбору на Євробачення 2019

Участник Судьи Зрители Общий балл
 YUKO  8  5  13
 MARUV  6  8  14
 Brunettes Shoot Blondes  7  7  14

Дивіться: Відео виступів у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019

Результати другого півфіналу відбору на Євробачення 2019

Учасник Судді Глядачі Загальний бал

Нагадаємо, фінал нацвідбору пройде 23 лютого. Тоді стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2019 Тель-Авіві.

Фото: Eurovision

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