У фінал нацвідбору на Євробачення 2019 проходять шість учасників – по три з першого і другого півфіналів.
За результатами першого півфіналу у фінал відбору на Євробачення 2019 пройшли три учасники – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.
Імена ще трьох фіналістів стануть відомі 16 лютого.
Результати першого півфіналу відбору на Євробачення 2019
|Участник
|Судьи
|Зрители
|Общий балл
|YUKO
|8
|5
|13
|MARUV
|6
|8
|14
|Brunettes Shoot Blondes
|7
|7
|14
Дивіться: Відео виступів у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019
Результати другого півфіналу відбору на Євробачення 2019
|Учасник
|Судді
|Глядачі
|Загальний бал
Нагадаємо, фінал нацвідбору пройде 23 лютого. Тоді стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2019 Тель-Авіві.
Фото: Eurovision