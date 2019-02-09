На національному відборі на Євробачення 2019 MARUV розповіла, чому дає концерти в Росії.

MARUV прокоментувала свої гастролі в РФ у прямому ефірі нацвідбору на Євробачення 2019.

– Кожен вибирає по-своєму, як нести мир. Хтось зброєю, а хтось музикою, – розповіла MARUV.

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Нагадаємо, напередодні нацвідбору MARUV анонсувала сольні концерти в Москві та Санкт-Петербурзі. Шанувальників обурило рішення співачки виступати у країні-агресорі.

Частина з них також були стурбовані тим, що в разі перемоги на нацвідборі Євробачення MARUV більше уваги приділятиме підготовці до сольників, ніж до міжнародного конкурсу в Ізраїлі.

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