На національному відборі на Євробачення 2019 MARUV розповіла, чому дає концерти в Росії.
MARUV прокоментувала свої гастролі в РФ у прямому ефірі нацвідбору на Євробачення 2019.
– Кожен вибирає по-своєму, як нести мир. Хтось зброєю, а хтось музикою, – розповіла MARUV.
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Нагадаємо, напередодні нацвідбору MARUV анонсувала сольні концерти в Москві та Санкт-Петербурзі. Шанувальників обурило рішення співачки виступати у країні-агресорі.
Частина з них також були стурбовані тим, що в разі перемоги на нацвідборі Євробачення MARUV більше уваги приділятиме підготовці до сольників, ніж до міжнародного конкурсу в Ізраїлі.
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