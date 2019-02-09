PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Кожен обирає по-своєму. MARUV про сольники в Росії/

Кожен обирає по-своєму. MARUV про сольники в Росії

На національному відборі на Євробачення 2019 MARUV розповіла, чому дає концерти в Росії.

MARUV

MARUV прокоментувала свої гастролі в РФ у прямому ефірі нацвідбору на Євробачення 2019.

– Кожен вибирає по-своєму, як нести мир. Хтось зброєю, а хтось музикою, – розповіла MARUV.

Читайте: Ми виступали у мене вдома: YUKO про концерти в РФ

Нагадаємо, напередодні нацвідбору MARUV анонсувала сольні концерти в Москві та Санкт-Петербурзі. Шанувальників обурило рішення співачки виступати у країні-агресорі.

Частина з них також були стурбовані тим, що в разі перемоги на нацвідборі Євробачення MARUV більше уваги приділятиме підготовці до сольників, ніж до міжнародного конкурсу в Ізраїлі.

Подивіться також зухвалі танці MARUV перед суддями нацвідбору на Євробачення.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019
Відео виступів у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019
Результати першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019
MARUV влаштувала зухвалі танці перед суддями нацвідбору Євробачення
Виступ MARUV у нацвідборі Євробачення 2019
Ми виступали в мене вдома: YUKO про концерти в РФ
Випускний циркового училища! Судді про виступ у нацвідборі Євробачення
Перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕО ТРАНСЛЯЦІЯ)
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка