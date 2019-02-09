MARUV із піснею Siren Song виступила в першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2019. Як відреагували судді на її виступ, читайте на Фактах ICTV.

Виступ MARUV на національному відборі Євробачення 2019 був яскравим і незабутнім.

Дівчина виступила у прямому ефірі під номером 6 із піснею Siren Song.

У якийсь момент вона підійшла до столу суддів і влаштувала перед ними зухвалі танці. Реакція журі на виступ MARUV була різною.

Дивіться перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019

Джамала зізналася, що пісня Siren Song була єдиною, яку вона заслухала в машині. Але зараз їй завадила субтонова манера співу, не вистачило мелодії.

– Це сексуально звучить у записі, а зараз не вистачило голосу. Хоча пісня класна, – сказала Джамала, додавши, що потрібно зменшити провокацію.

Сама MARUV визнала, що провокація в її творчості на межі, проте все в міру.

Євген Філатов впевнений, що музичний формат, який обрала MARUV, зараз у тренді, його використовує чимало молодих виконавців.

На думку судді, MARUV пройшла по верхах, проте “такого ще мільйон”.

Андрію Данилку виступ сподобався, хоча йому не вистачило драйву та енергетики. Він також оцінив танець MARUV біля суддів.

Нагадаємо, як голосувати на нацвідборі на Євробачення 2019.

Фото: MARUV