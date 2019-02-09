У прямому ефірі нацвідбору на Євробачення 2019 гурт YUKO розповів про свої концерти в Росії.

Солістка гурту YUKO після виступу в нацвідборі на Євробачення 2019 зізналася, що є громадянкою Росії, однак уже 7 років проживає в Україні.

– Ми виступали в мене дома, я громадянка РФ. Я нещодавно отримала посвідку на проживання в Україні. Живу в Україні 7 років, – додала вона після того, як Сергій Притула запитав про концерти гурту в Росії.

Всі відзначили чудову українську мову Юлії, а Сергій Притула жартома дав завдання члену журі Євгену Філатову так само підтягнути мову до другого півфіналу.

Дивіться перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019

До слова, не тільки мова вразила ведучого. Притула став на коліно в прямому ефірі, щоб розгледіти величезне тату на нозі солістки.