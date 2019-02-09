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Ми виступали в мене вдома: YUKO про концерти в РФ

У прямому ефірі нацвідбору на Євробачення 2019 гурт YUKO розповів про свої концерти в Росії.

YUKO

Солістка гурту YUKO після виступу в нацвідборі на Євробачення 2019 зізналася, що є громадянкою Росії, однак уже 7 років проживає в Україні.

– Ми виступали в мене дома, я громадянка РФ. Я нещодавно отримала посвідку на проживання в Україні. Живу в Україні 7 років, – додала вона після того, як Сергій Притула запитав про концерти гурту в Росії.

Всі відзначили чудову українську мову Юлії, а Сергій Притула жартома дав завдання члену журі Євгену Філатову так само підтягнути мову до другого півфіналу.

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До слова, не тільки мова вразила ведучого. Притула став на коліно в прямому ефірі, щоб розгледіти величезне тату на нозі солістки.

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