Гурт YUKO пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019. Ми зібрали найцікавіші образи солістки Юлії Юріної.
Сьогодні пройшов перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019, в якому представили свої пісні 8 учасників.
Можливо, хтось із них і поїде представляти Україну на європейському пісенному конкурсі.
YUKO на нацвідборі на Євробачення 2019 виступали з піснею GALYNA GULIALA.
Отримавши найвищу оцінку від суддів і бронзу від глядачів, гурт YUKO пройшов у фінал національного відбору.
Ми вирішили зібрати найцікавіші образи YUKO.
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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019.