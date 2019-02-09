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Найсексуальніші та зухвалі образи YUKO

Гурт YUKO пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019. Ми зібрали найцікавіші образи солістки Юлії Юріної.

YOKO

Сьогодні пройшов перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019, в якому представили свої пісні 8 учасників.

Можливо, хтось із них і поїде представляти Україну на європейському пісенному конкурсі.

YUKO на нацвідборі на Євробачення 2019 виступали з піснею GALYNA GULIALA.

Отримавши найвищу оцінку від суддів і бронзу від глядачів, гурт YUKO пройшов у фінал національного відбору.

Ми вирішили зібрати найцікавіші образи YUKO.

Читайте: Ми виступали у мене вдома: YUKO про концерти в РФ

 

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Публикация от YUKO (@yukoua)

 

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Публикация от YUKO (@yukoua)

 

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Публикация от YUKO (@yukoua)

 

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Публикация от YUKO (@yukoua)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019.

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