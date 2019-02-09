Гурт YUKO пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019. Ми зібрали найцікавіші образи солістки Юлії Юріної.

Сьогодні пройшов перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019, в якому представили свої пісні 8 учасників.

Можливо, хтось із них і поїде представляти Україну на європейському пісенному конкурсі.

YUKO на нацвідборі на Євробачення 2019 виступали з піснею GALYNA GULIALA.

Отримавши найвищу оцінку від суддів і бронзу від глядачів, гурт YUKO пройшов у фінал національного відбору.

Ми вирішили зібрати найцікавіші образи YUKO.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YUKO (@yukoua) 3 Янв 2019 в 2:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YUKO (@yukoua) 20 Дек 2018 в 12:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YUKO (@yukoua) 21 Авг 2018 в 5:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YUKO (@yukoua) 30 Июл 2018 в 4:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YUKO (@yukoua) 29 Июн 2017 в 9:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YUKO (@yukoua) 1 Апр 2017 в 4:40 PDT

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019.