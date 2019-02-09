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Перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕО ТРАНСЛЯЦІЯ)

Відео трансляцію першого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019 дивіться на сайті Факти ICTV.

Євробачення

Перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019 відбудеться 9 лютого.

Відео трансляцію конкурсу транслюватимуть телеканали СТБ та UA:Перший. Початок прямого ефіру о 19.00.

У першому півфіналі виступлять 8 учасників – The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

Читайте: Як голосувати на національному відборі на Євробачення

Після голосування суддів і глядачів стане відомо, хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення і боротиметься за можливість представити Україну в Ізраїлі.

Фото: Jborzicchi/ Dreamstime

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