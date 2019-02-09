У фінал відбору на Євробачення 2019 проходять три учасники. Кому глядачі та судді віддали найбільшу кількість балів, розкажуть Факти ICTV.
Перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019 відбувся 9 лютого.
За результатами глядацького та суддівського голосування були визначені учасники, які боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві.
Результати голосування у першому півфіналі відбору на Євробачення 2019
|Учасник
|Судді
|Глядачі
|Загальний бал
|The Hypnotunez
|1
|1
|2
|LETAY
|2
|3
|5
|VERA KEKELIA
|4
|2
|6
|ЦеШо
|5
|6
|11
|YUKO
|8
|5
|13
|MARUV
|6
|8
|14
|Brunettes Shoot Blondes
|7
|7
|14
|BAHROMA
|3
|4
|7
Нагадаємо, відео трансляцію першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019 можна дивитися на Фактах ICTV.
Фото: Katatonia82/ Dreamstime