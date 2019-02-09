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Результати першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019

У фінал відбору на Євробачення 2019 проходять три учасники. Кому глядачі та судді віддали найбільшу кількість балів, розкажуть Факти ICTV.

Євробачення

Перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019 відбувся 9 лютого.

За результатами глядацького та суддівського голосування були визначені учасники, які боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві.

Результати голосування у першому півфіналі відбору на Євробачення 2019

Учасник  Судді  Глядачі  Загальний бал 
The Hypnotunez  1  1  2
LETAY  2  3  5
VERA KEKELIA  4  2  6
ЦеШо  5  6  11
YUKO  8  5  13
MARUV  6  8  14
Brunettes Shoot Blondes  7  7  14
BAHROMA  3  4  7

Нагадаємо, відео трансляцію першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019 можна дивитися на Фактах ICTV.

Фото: Katatonia82/ Dreamstime

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