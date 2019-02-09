У фінал відбору на Євробачення 2019 проходять три учасники. Кому глядачі та судді віддали найбільшу кількість балів, розкажуть Факти ICTV.

Перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019 відбувся 9 лютого.

За результатами глядацького та суддівського голосування були визначені учасники, які боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві.

Результати голосування у першому півфіналі відбору на Євробачення 2019

Учасник Судді Глядачі Загальний бал The Hypnotunez 1 1 2 LETAY 2 3 5 VERA KEKELIA 4 2 6 ЦеШо 5 6 11 YUKO 8 5 13 MARUV 6 8 14 Brunettes Shoot Blondes 7 7 14 BAHROMA 3 4 7

Нагадаємо, відео трансляцію першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019 можна дивитися на Фактах ICTV.

Фото: Katatonia82/ Dreamstime