PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / The Hypnotunez – учасник національного відбору на Євробачення 2019/

The Hypnotunez – учасник національного відбору на Євробачення 2019

The Hypnotunez із піснею Hey боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

The Hypnotunez

Гурт Hypnotunez став учасником нацвідбору на Євробачення 2019.

Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez – Hey

Для участі у нацвідборі гурт обрав свою нову пісню під назвою Hey, яка виконується англійською мовою.

Нова композиція гурту сильно відрізняється від усього, до чого звикла українська аудиторія і поєднує в собі джаз, свінг і панк-рок.

Історія створення

Вінницький музичний гурт The Hypnotunez утворився у 2013 році і швидко став популярним серед української аудиторії.

У своїй творчості музиканти поєднують джаз, свінг і панк-рок, проте самі учасники гурту кажуть, що грають у стилі свінґкор. Унікальний стиль The Hypnotunez приніс їм славу під час участі у проекті Х-фактор 7.

Сьогодні гурт складається з Гери Луідзе (вокаліст та гра на контрабасі), Тимура Ахтамова (тенор-саксофон), Антона Гнатенка (баритон-саксофон), Юри Бікбаева (гітара) та Дмитра Вчерашнюка (ударні).

Під час гастролів The Hypnotunez побував майже у всіх куточках України, а також їздив виступати у Польщу, Молдову, Німеччину, Білорусь, Чехію, Францію та Угорщину.

Крім того, хлопці можуть похвалитися й участю у таких фестивалях, як Film Festival UKRAINA, Inne Brszmenia, Джаз Коктебель 2016, Umsonst und Draussen Karlstadt, Revolution Festival.

До слова, прогнози букмекерів на переможця Євробачення 2019 змінилися і тепер Україна знаходиться у першій десятці фаворитів.

Слухайте: Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019 

Фото: The Hypnotunez

Відео: THE HYPNOTUNEZ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

YUKO – учасник національного відбору на Євробачення 2019
ЦеШо – учасник національного відбору на Євробачення 2019
VERA KEKELIA – учасниця національного відбору на Євробачення 2019
LETAY – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕО ТРАНСЛЯЦІЯ)
Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Як голосувати на національному відборі на Євробачення
Сергій Лазарєв буде представляти Росію на Євробаченні
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка