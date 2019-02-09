The Hypnotunez із піснею Hey боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

Гурт Hypnotunez став учасником нацвідбору на Євробачення 2019.

Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez – Hey



Для участі у нацвідборі гурт обрав свою нову пісню під назвою Hey, яка виконується англійською мовою.

Нова композиція гурту сильно відрізняється від усього, до чого звикла українська аудиторія і поєднує в собі джаз, свінг і панк-рок.

Історія створення

Вінницький музичний гурт The Hypnotunez утворився у 2013 році і швидко став популярним серед української аудиторії.

У своїй творчості музиканти поєднують джаз, свінг і панк-рок, проте самі учасники гурту кажуть, що грають у стилі свінґкор. Унікальний стиль The Hypnotunez приніс їм славу під час участі у проекті Х-фактор 7.

Сьогодні гурт складається з Гери Луідзе (вокаліст та гра на контрабасі), Тимура Ахтамова (тенор-саксофон), Антона Гнатенка (баритон-саксофон), Юри Бікбаева (гітара) та Дмитра Вчерашнюка (ударні).

Під час гастролів The Hypnotunez побував майже у всіх куточках України, а також їздив виступати у Польщу, Молдову, Німеччину, Білорусь, Чехію, Францію та Угорщину.

Крім того, хлопці можуть похвалитися й участю у таких фестивалях, як Film Festival UKRAINA, Inne Brszmenia, Джаз Коктебель 2016, Umsonst und Draussen Karlstadt, Revolution Festival.

До слова, прогнози букмекерів на переможця Євробачення 2019 змінилися і тепер Україна знаходиться у першій десятці фаворитів.

Слухайте: Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019

Фото: The Hypnotunez

Відео: THE HYPNOTUNEZ