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ЦеШо – учасник національного відбору на Євробачення 2019

ЦеШо з піснею Hate боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

ЦеШо

Гурт ЦеШо став конкурсантом нацвідбору на Євробачення 2019.

Нацвідбір на Євробачення 2019: ЦеШо – Hate

Гурт братиме участь у нацвідборі з англомовною піснею Hate.

– Це роздуми про ненависть, суспільні тренди і наше в цьому всьому місце. Ми написали її, спостерігаючи, що світ довкола нас великою мірою переповнений невдоволенням і ненавистю, – розповідають учасники гурту.

За їх словами, це помітно навіть у стрічках соцмереж. Крім того, гурт відзначає, що трек доволі різкий і провокативний, але, на їх думку, доволі качовий і добре запам’ятовується.

Читайте: VERA KEKELIA – Wow (Відбір на Євробачення 2019)

Історія створення

Гурт ЦеШо (TseSho) створено у 2016 році, Владиславом Троїцьким, який також виступає і його режисером.

До колективу входять п’ятеро акторів, які поєднують музику і театр, а також досліджують проблеми сучасності.

У соціальному рейв-бенді грають на віолончелі, контрабасі, акордеоні, мелодиці, саксофоні, ксилофоні та перкусії.

А на сцені з гуртом завжди є їх маленькі лялькові копії.

Нагадаємо, названі всі учасники нацвідбору на Євробачення 2019.

Слухайте: Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019

Фото: ЦеШо (aka Teatr-Pralnia) / Instagram

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