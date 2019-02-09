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Факты / Шоу-бизнес / Музыка / VERA KEKELIA - участница национального отбора на Евровидение 2019/

VERA KEKELIA – учасниця національного відбору на Євробачення 2019

VERA KEKELIA з піснею Wow боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю співачки.

VERA KEKELIA – учасниця національного відбору на Євробачення 2019

Співачка VERA KEKELIA стала конкурсанткою нацвідбору на Євробачення 2019.

Вона виступить у першому півфіналі нацвідбору 9 лютого.

VERA KEKELIA – WOW! – слухати пісню з відбору на Євробачення 2019

VERA KEKELIA – WOW!
Talked to myself many times
I was so empty
Like a poet without rhymes
I didn’t know, I didn’t know
How to find the way out
I’ve checked my senses
But there’s no place for doubt
Wooow wooaw I just really gonna make it wow
Wooow wooaw wooaw
Woow wooaw I just really gonna make it now
Woow wooaw wooaw
Speak to yourself there’s a way
To spend your life
As a Happiest Holiday
Don’t waste your light
Keep it so bright
Shining like a star
Feel what you feel, babe
Stay special, stay special
As you are
Wooow wooaw I just really gonna make it wow
Woow wooaw wooaw
Woow wooaw I just really gonna make it now
Woow wooaw wooaw
Do what you want, do what you want, do what you want, babe
(To you, to you, to you)
Do what you want, do what you want, do what you want, babe, babe, babe
(To you, to you, to you)
Wooow wooaw I just really gonna make it wow
Woow wooaw I just really gonna make it now
Wooow wooaw I just really gonna make it wow
Woow wooaw wooaw
Woow wooaw I just really gonna make it now
Woow wooaw wooaw

Біографія

Кар’єра співачки розпочалась з участі в міжнародному конкурсі Чорноморські ігри в складі гурту Сузір’я, де вона отримала гран-прі.

В 2011 році VERA KEKELIA стала учасницею колективу A.R.M.I.A, з яким вже брала участь у нацвідборі на Євробачення. Через п’ять років співачка залишає гурт і йде зі сцени.

У 2017 році VERA KEKELIA стає учасницею музичного шоу Голос країни і доходить до суперфіналу.

Співачка сама пише пісні і активно розвиває сольну кар’єру. У 2018 році вийшов її перший сольний сингл і кліп на пісню Похожи.

Читайте: LETAY – Моя мила (Відбір на Євробачення 2019)

У листопаді минулого року виконавиця випустила пісню Тобі, яку вона записала разом зі своїм чоловіком музикантом Романом Дудою.

Пара представила кліп на пісню з нагоди першої річниці весілля.

Нагадаємо, названо порядок виступу учасників нацвідбору.

Слухайте: Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019 

Фото: VERA KEKELIA/Facebook

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