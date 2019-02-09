VERA KEKELIA з піснею Wow боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю співачки.

Співачка VERA KEKELIA стала конкурсанткою нацвідбору на Євробачення 2019.

Вона виступить у першому півфіналі нацвідбору 9 лютого.

VERA KEKELIA – WOW! – слухати пісню з відбору на Євробачення 2019

VERA KEKELIA – WOW! Talked to myself many times

I was so empty

Like a poet without rhymes

I didn’t know, I didn’t know

How to find the way out

I’ve checked my senses

But there’s no place for doubt Wooow wooaw I just really gonna make it wow

Wooow wooaw wooaw

Woow wooaw I just really gonna make it now

Woow wooaw wooaw Speak to yourself there’s a way

To spend your life

As a Happiest Holiday

Don’t waste your light

Keep it so bright

Shining like a star

Feel what you feel, babe

Stay special, stay special

As you are Wooow wooaw I just really gonna make it wow

Woow wooaw wooaw

Woow wooaw I just really gonna make it now

Woow wooaw wooaw Do what you want, do what you want, do what you want, babe

(To you, to you, to you)

Do what you want, do what you want, do what you want, babe, babe, babe

(To you, to you, to you) Wooow wooaw I just really gonna make it wow

Woow wooaw I just really gonna make it now Wooow wooaw I just really gonna make it wow

Woow wooaw wooaw

Woow wooaw I just really gonna make it now

Woow wooaw wooaw

Біографія

Кар’єра співачки розпочалась з участі в міжнародному конкурсі Чорноморські ігри в складі гурту Сузір’я, де вона отримала гран-прі.

В 2011 році VERA KEKELIA стала учасницею колективу A.R.M.I.A, з яким вже брала участь у нацвідборі на Євробачення. Через п’ять років співачка залишає гурт і йде зі сцени.

У 2017 році VERA KEKELIA стає учасницею музичного шоу Голос країни і доходить до суперфіналу.

Співачка сама пише пісні і активно розвиває сольну кар’єру. У 2018 році вийшов її перший сольний сингл і кліп на пісню Похожи.

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У листопаді минулого року виконавиця випустила пісню Тобі, яку вона записала разом зі своїм чоловіком музикантом Романом Дудою.

Пара представила кліп на пісню з нагоди першої річниці весілля.

Нагадаємо, названо порядок виступу учасників нацвідбору.

Слухайте: Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019

Фото: VERA KEKELIA/Facebook