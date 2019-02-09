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Відео виступів у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019

9 лютого відбувся перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019. Всі відео виступів конкурсантів зібрали Факти ICTV.

Євробачення

У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2019 виступили 8 учасників – The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

Однак у фінал пройшли тільки троє з них – YUKO, MARUV та Brunettes Shoot Blondes.

Тим часом ми зібрали відео виступів всіх конкурсантів першого півфіналу.

The Hypnotunez – Hey

LETAY – Мила моя

VERA KEKELIA – Wow

ЦеШо – Hate

YUKO – GALYNA GULIALA

MARUV – Sing Song

Brunettes Shoot Blondes – Houston

BAHROMA – Назавжди-Навсегда

Відео трансляцію першого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019 дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Sergiy Palamarchuk/ Dreamstime

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