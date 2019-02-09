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Віра Брежнєва похизувалася ідеальною фігурою на Мальдівах

Українська співачка Віра Брежнєва потішила фанатів сексуальною фотографією на Мальдівах.

Вера Брежнева

Віра Брежнєва відпочивала взимку на спекотних Мальдивах.

Співачка опублікувала кілька гарячих знімків у купальнику та спідниці.

– Ще трохи посумувати за сонцем і океаном. Я теплолюбива людина і мені практично не буває влітку жарко. Зате взимку завжди холодно. А ви що легше переносите? Спеку чи холод ?, – написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

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Пост зібрав вже більше 160 тис. лайків і сотні коментарів.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Нагадаємо, Даша Астаф’єва у спокусливій фотосесії з глибоким декольте.

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