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Випускний циркового училища! Судді про виступ у нацвідборі Євробачення

Судді розкритикували виступ LETAY із піснею Моя мила у першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2019.

Євробачення LETAY

LETAY із піснею Моя мила виступив у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019.

Однак номер музиканта не надто вразив членів журі та телеведучого Сергія Притулу.

Надмірна кількість персонажів на сцені нагадала їм “випускний циркового училища”, а не номер для Євробачення.

До слова, в минулому році LETAY уже пробував свої сили в нацвідборі.

Дивіться відео трансляцію першого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019 на сайті Факти ICTV.

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