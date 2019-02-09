PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Выступление MARUV в нацотборе Евровидения 2019/

Виступ MARUV у нацвідборі Євробачення 2019

У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2019 MARUV виступила з піснею Siren Song.

MARUV

MARUV із піснею Siren Song виступила в нацвідборі Євробачення 2019 під номером 6.

Дивіться перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Виступ MARUV у нацвідборі Євробачення 2019 / 8 фотографий

До слова, виступ LETAY з піснею Моя мила нагадав суддям випускний циркового училища.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ми виступали в мене вдома: YUKO про концерти в РФ
Випускний циркового училища! Судді про виступ у нацвідборі Євробачення
Перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕО ТРАНСЛЯЦІЯ)
Як голосувати на національному відборі на Євробачення
Коли та де дивитися перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019
BAHROMA – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Brunettes Shoot Blondes – учасник національного відбору на Євробачення 2019
MARUV – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка