Співак MELOVIN, який представляв Україну на Євробаченні 2018, виступив у нацвідборі зі своєю новою піснею З тобою, зі мною, і годі.
Представник України на Євробаченні 2018 MELOVIN виступив у першому півфіналі національного відбору зі своєю новою піснею З тобою, зі мною, і годі.
Перед виступом він зізнався, що його кар’єра різко пішла вверх, а виступи збирають тисячі прихильників.
Однак повертатися в Україну після участі на Євробаченні, де MELOVIN посів 17-те місце, було лячно.
– Відповідальність скажена. Я боявся хейтерів, що більше не буду займатись музикою.
Побачив людей, там багато фанатів, які просто аплодували. Я зрозумів, що мене тут чекають,- зізнався співак.
До слова, вже стало відомо, хто пройшов у фінал національного відбору на Євробачення 2019.
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