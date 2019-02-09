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Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Я боялся хейтеров: MELOVIN о жизни после Евровидения/

Я боявся хейтерів: MELOVIN про життя після Євробачення

Співак MELOVIN, який представляв Україну на Євробаченні 2018, виступив у нацвідборі зі своєю новою піснею З тобою, зі мною, і годі.

MELOVIN

Представник України на Євробаченні 2018 MELOVIN виступив у першому півфіналі національного відбору зі своєю новою піснею З тобою, зі мною, і годі.

Перед виступом він зізнався, що його кар’єра різко пішла вверх, а виступи збирають тисячі прихильників.

Однак повертатися в Україну після участі на Євробаченні, де MELOVIN посів 17-те місце, було лячно.

– Відповідальність скажена. Я боявся хейтерів, що більше не буду займатись музикою.

Побачив людей, там багато фанатів, які просто аплодували. Я зрозумів, що мене тут чекають,- зізнався співак.

До слова, вже стало відомо, хто пройшов у фінал національного відбору на Євробачення 2019.

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