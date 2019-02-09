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Як голосувати на національному відборі на Євробачення

Голосувати на національному відборі на Євробачення можна за допомогою СМС або додатку Телепортал. Як це зробити, розкажуть Факти ICTV.

Як голосувати на відборі Євробачення

Голосувати на національному відборі на Євробачення 2019 можна, відправивши СМС із кодом учасника на номер 7766, який глядачі побачать на екрані.

Крім того, можна проголосувати безкоштовно в додатку Телепортал.

Дивіться: Перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 (ВІДЕО ТРАНСЛЯЦІЯ)

Голоси користувачів, які проголосують через Телепортал, будуть автоматично додаватися до СМС-голосів глядачів під час прямого ефіру.

Старт голосування на нацвідборі ведучий оголосить після того, як всі учасники представлять свої пісні.

Проголосувати за одного учасника з одного номера телефону можна тільки один раз.

Ми також публікували список учасників першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2019.

Нагадаємо, за підсумками двох півфіналів за квиток до Ізраїлю боротимуться 6 фіналістів.

Фото: Pixabay

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