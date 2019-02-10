Сестри Кардашян потішили фанатів новим відвертим виходом у світ.
Кортні і Кім Кардашян прийшли на благодійний вечір у Нью-Йорку в чорних сукнях зі сміливими вирізами.
Цей захід проводили для збору коштів на боротьбу зі СНІДом.
Кортні Кардашян опублікувала фотографію сестер на своїй сторінці в Instagram і підписала її “Іствікські відьми”.
До слова, деякі підписники відзначали, що декольте Кім було занадто відвертим для подібного вечора.
А багато хто навпаки захоплювався зовнішнім виглядом зірок.
Фотографія зібрала вже більше 700 тис. лайків.
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Нагадаємо, Кім Кардашян стане мамою учетверте.