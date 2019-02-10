Сестри Кардашян потішили фанатів новим відвертим виходом у світ.

Кортні і Кім Кардашян прийшли на благодійний вечір у Нью-Йорку в чорних сукнях зі сміливими вирізами.

Цей захід проводили для збору коштів на боротьбу зі СНІДом.

Кортні Кардашян опублікувала фотографію сестер на своїй сторінці в Instagram і підписала її “Іствікські відьми”.

До слова, деякі підписники відзначали, що декольте Кім було занадто відвертим для подібного вечора.

А багато хто навпаки захоплювався зовнішнім виглядом зірок.

Фотографія зібрала вже більше 700 тис. лайків.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Witches of Eastwick @splashnews Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 9 Фев 2019 в 9:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram When mertalas tells you to pose. Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 7 Фев 2019 в 9:46 PST

Нагадаємо, Кім Кардашян стане мамою учетверте.