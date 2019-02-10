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Я буду текілою! Maruv про алкоголь і конкурентів на нацвідборі Євробачення

Учасниця Нацвідбору на Євробачення 2019 Maruv розповіла про те, кого вважає своїм головним конкурентом, а також оцінила свій виступ у півфіналі.

MARUV

Maruv дала ексклюзивне інтерв’ю відразу після свого виступу у півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019.

Вона зазначила, що головним своїм конкурентом вважає себе саму.

– Тому що головне – це класно виступити і отримати задоволення від перебування на сцені. Цього разу я оцінюю себе на 9 балів з 10, тому що була трохи втомлена після вчорашнього концерту і переїздів, – розповіла вона, передає СТБ.

Також вона провела цікаву паралель між собою і алкоголем та заявила, що під час виступу була пуншем.

– А якщо наступного разу мене хтось розлютить перед виходом на сцену, то я буду текілою, наприклад, або самбукою, – додала вона.

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До речі, співак MELOVIN, який представляв Україну на Євробаченні 2018, виступив у нацвідборі зі своєю новою піснею З тобою, зі мною, і годі.

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