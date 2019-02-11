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BAFTA 2019. Названо найкращий фільм року

Фільм Рома Альфонсо Куарона визнано найкращим на BAFTA 2019.

BAFTA 2019. Названо найкращий фільм року

У Лондоні роздали нагороди Британської кіноакадемії (BAFTA).

Фільм Рома, режисером якого став Альфонсо Куарон, було названо найкращою кінострічкою року.

Також у скарбничку фільм забрав премії за найкращу режисуру, операторську роботу і за найкращий фільм іноземною мовою.

Одразу 7 нагород – більше за всіх на BAFTA 2019 – отримав фільм Фаворитка режисера Йоргоса Лантімоса.

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Приз за найкращу жіночу роль отримала Олівія Колман (Фаворитка), а найкращим актором назвали Рамі Малека (Богемська рапсодія).

Нагадаємо, 24 лютого роздадуть нагороди Оскар. Церемонія премії в цьому році пройде без ведучих.

Фото: BAFTA

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