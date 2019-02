Grammy 2019 за найкращу пісню року This is America вручили американцеві Childish Gambino.

Grammy 2019 за найкращу пісню року отримав Childish Gambino (проект американця Дональда Гловера). Композиція має назву This is America.

Також на 61-й церемонії Grammy, яка відбулася в Лос-Анджелесі, артисти отримали нагороди в категоріях Запис року, Альбом року і Найкращий новий артист.

На думку музичних експертів, найкращий альбом під назвою Golden Hour представила світу кантрі-співачка Кейсі Масгрейвс. А найкращим новим артистом названо Дуа Ліпу.

Лідера культової рок-групи Soundgarden Кріса Корнелла посмертно нагороджено Grammy за найкращий рок-виступ.

Список переможців:

Запис року: This Is America – Childish Gambino

Альбом року: Golden Hour – Kacey Musgraves

Пісня року: This Is America – Childish Gambino

Найкращий новий виконавець: Dua Lipa

Найкраща пісня, написана для кіно і телебачення: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper (Зірка народилася)

Найкраще музичне відео: This Is America – Childish Gambino

Найкраще сольне поп-виконання: Joanne (Where Do You Think You’re Goin ‘?) – Lady Gaga

Нагадаємо, у минулому році у Лос-Анджелесі відбулося нагородження найкращих артистів за версію American Music Awards.

Фото: ANDREW LIPOVSKY