PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Вілл Сміт у ролі Джина і новий принц Алі - трейлер Аладдіна/

Вілл Сміт у ролі Джина і новий принц Алі – трейлер Аладдіна

Студія Walt Disney опублікувала новий трейлер фільму Аладдін, який стане переосмисленням класичного мультфільму.

Вілл Сміт Аладдін

На каналі Walt Disney Studios в Youtube з’явився новий трейлер фільму Аладдін, режисером якого виступив Гай Річі.

Фанати класичного однойменного мультфільму Disney нарешті можуть побачити, як виглядають Джафар, принцеса Жасмін та Вілл Сміт у ролі Джина.

Під час трейлеру звучить оновлена версія пісні Arabian Nights, яка була присутня в мультфільмі Аладдін.

Багато людей залишилися незадоволеними новим образом класичної казки.

Читайте: Рецензія на LEGO Фільм 2: дорослий гумор іграшкового світу

В українських кінотеатрах Аладдін з’явиться 23 травня 2019 року.

До слова, компанія Paramount Pictures опублікувала новий трейлер фільму Кладовище домашніх тварин, який знятий за однойменним романом Стівена Кінга.

Відео: Walt Disney Studios

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перший трейлер нового Кладовища домашніх тварин
Рецензія на фільм Усі знають: багато драми і мало інтриги
Рецензія на LEGO Фільм 2: дорослий гумор іграшкового світу
Так з ведучим чи без? Організатори Оскара прийняли рішення
Перший трейлер спін-офа Форсажу з Джонсоном і Стетхемом
Рецензія на фільм Смертельний лабіринт: навчіться розважатись, шановні!
Польська історична драма Дивізіон надії вже в Україні
Рецензія на фільм Крути 1918: політична агітка чи патріотична драма
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка