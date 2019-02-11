Студія Walt Disney опублікувала новий трейлер фільму Аладдін, який стане переосмисленням класичного мультфільму.
На каналі Walt Disney Studios в Youtube з’явився новий трейлер фільму Аладдін, режисером якого виступив Гай Річі.
Фанати класичного однойменного мультфільму Disney нарешті можуть побачити, як виглядають Джафар, принцеса Жасмін та Вілл Сміт у ролі Джина.
Під час трейлеру звучить оновлена версія пісні Arabian Nights, яка була присутня в мультфільмі Аладдін.
Багато людей залишилися незадоволеними новим образом класичної казки.
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В українських кінотеатрах Аладдін з’явиться 23 травня 2019 року.
До слова, компанія Paramount Pictures опублікувала новий трейлер фільму Кладовище домашніх тварин, який знятий за однойменним романом Стівена Кінга.
Відео: Walt Disney Studios