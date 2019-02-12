Американська зірка реаліті-шоу і модель Кім Кардашян давно бореться з псоріазом. Знаменитість поділилася фотографіями.

Кім Кардашян показала фотографії тіла з псоріазом у сторіз в Instagram.

Зірка зізналася про свою хворобу ще у 2016 році. Тоді вона заявила, що не буде ховатися і заперечувати недугу.

До слова, на псоріаз хворіють близько 4% населення планети. Це неінфекційне захворювання, яке найчастіше проявляється у вигляді висипів і лущення шкіри, як реакція на зовнішні подразники.

Кім опублікувала фото з маззю на обличчі, показала псоріаз на ногах і препарат, який допомагає їй з лікуванням.













Бляшки на обличчі та ногах. Кім Кардашян показала фото боротьби з псоріазом / 3 фотографии

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