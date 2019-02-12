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Фіналістка Нацвідбору Євробачення 2019 пояснила своє російське громадянство

Учасниця гурту YUKO Юлія Юріна розповіла, що у неї є громадянство РФ, оскільки вона народилася в Росії.

Юлія Юріна

Учасниця гурту YUKO Юлія Юріна вирішила пояснити звідки у неї громадянство РФ. Справа в тому, що вона народилася в Росії і жила там 18 років.

У три роки батьки віддали її в ансамбль пісні і танцю Соловейко, репертуар якого в більшості своїй складався з пісень українською мовою.

У складі ансамблю вона відвідала Україну у 2010 році, де їй запропонували місце в Консерваторії. Але Юріна вирішила закінчити 11 клас і підготуватися до переїзду.

В Україні співачка навчалася в КНУКіМ і співала в ансамблі Кралиця. За словами Юріної, спроби отримати посвідку на проживання в Україні вона робила ще у 2015 році.

З повним списком тих, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019 можна ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.

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До слова, другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019 пройде в суботу, 16 лютого.

Фото: Юлія Юріна

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