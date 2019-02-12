ЗМІ повідомляють, що німецька топ-модель Хайді Клум вагітна п’ятою дитиною.
45-річна Хайді Клум вагітна від гітаріста рок-гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, повідомив її друг – дизайнер Вольфганг Йооп – виданню RTL.
Чоловік відзначає, що наречений Хайді сам розповів йому таку радісну звістку.
– Це буде наступна німецька топ-модель, – зазначив Вольфганг.
Проте самі зірки поки не давали жодних коментарів.Читайте: Тіна Кунакі вагітна від Венсана Касселя - перше фото
До слова, Том молодший за Хайді на 16 років. Це буде їх перша спільна дитина, але п’ята для Клум.
У кінці грудня музикант зробив Хайді пропозицію, а вперше разом їх побачили у травні 2018 року.
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А поки у Німеччині чекають на нову супер-модель, в Україні чекають на того, хто представить нас на європейському пісенному конкурсі.
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