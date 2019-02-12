ЗМІ повідомляють, що німецька топ-модель Хайді Клум вагітна п’ятою дитиною.

45-річна Хайді Клум вагітна від гітаріста рок-гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, повідомив її друг – дизайнер Вольфганг Йооп – виданню RTL.

Чоловік відзначає, що наречений Хайді сам розповів йому таку радісну звістку.

– Це буде наступна німецька топ-модель, – зазначив Вольфганг.

Проте самі зірки поки не давали жодних коментарів.

До слова, Том молодший за Хайді на 16 років. Це буде їх перша спільна дитина, але п’ята для Клум.

У кінці грудня музикант зробив Хайді пропозицію, а вперше разом їх побачили у травні 2018 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 24 Дек 2018 в 11:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 27 Дек 2018 в 7:29 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 9 Дек 2018 в 7:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 21 Ноя 2018 в 4:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 6 Янв 2019 в 6:15 PST

А поки у Німеччині чекають на нову супер-модель, в Україні чекають на того, хто представить нас на європейському пісенному конкурсі.

9 лютого стало відомо, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019.