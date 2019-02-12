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Хайді Клум вагітна від музиканта з Tokio Hotel

ЗМІ повідомляють, що німецька топ-модель Хайді Клум вагітна п’ятою дитиною.

Хайди Клум

45-річна Хайді Клум вагітна від гітаріста рок-гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, повідомив її друг – дизайнер Вольфганг Йооп – виданню RTL.

Чоловік відзначає, що наречений Хайді сам розповів йому таку радісну звістку.

Це буде наступна німецька топ-модель, – зазначив Вольфганг.

Проте самі зірки поки не давали жодних коментарів.

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До слова, Том молодший за Хайді на 16 років. Це буде їх перша спільна дитина, але п’ята для Клум.

У кінці грудня музикант зробив Хайді пропозицію, а вперше разом їх побачили у травні 2018 року.

 

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

 

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

А поки у Німеччині чекають на нову супер-модель, в Україні чекають на того, хто представить нас на європейському пісенному конкурсі.

9 лютого стало відомо, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019.

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