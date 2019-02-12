Українську групу KAZKA звинуватили в плагіаті за використання для хіта Плакала музики іншого виконавця. Блогер Іван Рассел заявив, що у Yoya Reborn такий само музичний мотив.

Українську групу KAZKA звинуватили в плагіаті за використання для хіта Плакала музики іншого виконавця. Блогер Іван Рассел заявив, що у Yoya Reborn такий само музичний мотив.

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Продюсер KAZKA Юрій Нікітін написав в Instagram, що подібні звинувачення є спланованою атакою на групу.

За його словами, групі ставлять замовні дизлайки, а сотні ботів залишають негативні коментарі.

Також він розповів, що в пісні використаний семпл з звукового банку The Arabian Trap Man, який доступний у всьому світі.

Раніше організатори російського фестивалю Пісня року заявили про участь у ньому українського гурту KAZKA.

Фото: kazka.band