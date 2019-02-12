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Лобода голою сфотографувалася у ванній

Українська співачка Світлана Лобода потішла фанатів новою сексуальною фотографією.

Светлана лобода

Світлана Лобода запостила тизер з кліпу Інстадрама, анонсувавши, що нове відео вийде 13 лютого.

На фотографії зірка гола у ванній. Вже зі знімку зрозуміло, що кліп буде ліричним.

Пост зібрав вже майже 100 тис. лайків.

Читайте: Декольте Лободи або ненакрашенная Кардашян з вирізом – хто гарячіша

 

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Раніше Світлана Лобода паблила відео виконання пісні.

 

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