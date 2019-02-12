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Серіал Чорнобиль від HBO – перші кадри і дата виходу

У серіалі про Чорнобиль від HBO зіграють Стеллан Скарсгард та Емілі Вотсон.

Серіал Чорнобиль від HBO – перші кадри і дата виходу

Серіал про Чорнобиль, який знімає HBO, з’явиться на екранах у США в травні 2019 року.

Американський телеканал уже показав на знімках, як виглядатимуть сцени з телестрічки.

Режисером серіалу став Йохан Ренк, сценарій написав Крейг Мазін.

На головні ролі творці стрічки запросили Стеллан Скарсгард (Дівчина з татуюванням дракона, Пірати Карибського моря: Скриня мерця) та Емілі Вотсон (Крадійка книг, Еверест).

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Серіал Чорнобиль від HBO – перші кадри і дата виходу / 3 фотографии

Актори зіграють реальних людей, які пережили катастрофу.

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Фільм складатиметься з п’яти епізодів.

Нагадаємо, Факти ICTV склали рейтинг найкращих серіалів 2018 року.

Фото: НВО

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