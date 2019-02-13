PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Холодне серце 2: оприлюднено перший тизер мультфільму/

Холодне серце 2: оприлюднено перший тизер мультфільму

Студія Disney опублікувала перший трейлер другої частини мультфільму Холодне серце.

Холодне серце 2: оприлюднено перший тизер мультфільму

Над мультфільмом працювали режисери Дженніфер Лі і Кріс Бак. Озвучили героїв Крістен Белл, Ідіна Мензел, Стерлінг Браун, Джош Гад.

У новому мультфільмі Анні та Ельзі доведеться зіткнутися з новими перешкодами і дізнатися страшну таємницю смерті батьків, а також походження незвичайного дару Ельзи.

Читайте: Рецензія на LEGO Фільм 2: дорослий гумор іграшкового світу

Прем’єра стрічки запланована на листопад 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що студія Walt Disney опублікувала новий трейлер фільму Аладдін.

Фото: скріншот з відео

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перший трейлер нового Кладовища домашніх тварин
Рецензія на LEGO Фільм 2: дорослий гумор іграшкового світу
Месники та Гра престолів: всі трейлери та анонси з Супербоула 2019
Чи виживе Тоні Старк – новий трейлер Месники: Фінал
Джон Вік 3: Парабеллум – трейлер з Кіану Рівзом і Геллі Беррі
Хеллбой: Відродження кривавої королеви – трейлер фільму з Йовович
Гуцулка Ксеня: вийшов перший трейлер української романтичної комедії
Лід і полум’я: вийшов перший тизер 8 сезону Гри Престолів
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка