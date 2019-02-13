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Instadrama: Loboda представила кліп з пристрасними поцілунками

Популярна співачка Світлана Лобода презентувала новий кліп на пісню Instadrama.

Instadrama: Loboda представила кліп з пристрасними поцілунками

Кліп на пісню Instadrama з’явився на офіційному каналі співачки на YouTube.

За сюжетом герої відео закохуються ще в дитинстві, залишаються разом в юності, але в більш зрілому віці розходяться.

Читайте: Лобода голою сфотографувалася у ванній

Також Лобода заінтригувала шанувальників жагучими поцілунками з невідомим чоловіком.

Нагадаємо, в Україні стало відомо, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019. Ні, Світлани Лободи там не буде.

Фото: lobodaofficial

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