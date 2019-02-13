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Попа как у Ким: Каменських до Дня святого Валентина презентувала кліп

Відома українська співачка та суддя Х-фактор-9 Настя Каменських підготувала новий кліп на пісню Попа как у Ким.

Попа как у Ким: Каменських до Дня святого Валентина презентувала кліп

Новину NK повідомила на своїй сторінці в Instagram.

– Я приготувала вам подарунок до 14 лютого. Вам точно сподобається!, – зазначила Настя Каменських.

Читайте: Каменських показала сексуальні форми у білому боді

Офіційно кліп з’явиться у мережі о 10.00 14 лютого, а поки співачка підігріває інтерес шанувальників, опублікувавши тизер.

Нагадаємо, в Україні стало відомо, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019.

Фото: kamenskux

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