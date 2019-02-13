У національному відборі 2019 визначилося 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у Тель Авіві. Ми зібрали усі пісні учасників нацвідбору.
Півфінали нацвідбору на Євробачення 2019 пройдуть 9 та 16 лютого.
23 лютого пройде фінал, де і оберуть учасника, який поїде представляти Україну на Євробаченні 2019.
Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019
The Hypnotunez – Hey
LETAY – Мила моя
ЦеШо – Hate
YUKO – Galyna Guliala
Ivan NAVI – All for the love
ANNA MARIA – My Road
КiRA MAZUR – Дихати
Braii – Maybe
KAZKA – Apart
LAUD – 2 дні
KHAYAT – Ever
Freedom jazz – Cupidon
VERA KEKELIA – Wow
MARUV – Siren Song
Brunettes Shoot Blondes – Houston
BAHROMA – Назавжди-Навсегда
9 лютого відбувся перший півфінал відбору на Євробачення 2019. За результатами суддівського і глядацького голосування у фінал пройшли YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes. Максимальну оцінку від суддів отримала група YUKO. А ось максимальний бал від глядачів дістався MARUV.
До речі, деякі країни вже визначилися з учасниками.Так, наприклад, Францію представлятиме хлопець у жіночому образі Білал Хассані з піснею Roi.