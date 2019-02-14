Anna-Maria з піснею My Road боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.
Група Anna-Maria стала конкурсантом нацвідбору на Євробачення 2019.
Нацвідбір на Євробачення 2019: Anna-Maria – My Road
Дівчата братимуть участь у нацвідборі з англомовною піснею My Road. Група вже представила свій трек.
|My Road
|Yes I get try to find my road
At least a hundred times destination was wrong
Rising high and falling on my knees
Lord, I pray to guide and save me please
|O-o-o-o-o-o
I just need to let it go
Maybe just to let go
O-o-o-o-o-o
Turn the music on
The problems gone!
|Anyway I go my road
Motion is my internal code
I just need to carry on
To find my goad
To find my own
Like a pulse keep steady go
On my road I feel like home
|When my soul gets heavy and despair
And I need to find a breath of air
Thousand kilometers turn into verse
In my Road there’s no way to reverse
|O-o-o-o-o-o
I just need to let it go
Maybe just to let go
O-o-o-o-o-o
Turn the music on
The problems gone!
|Anyway I go my road
Motion is my internal code
I just need to carry on
To find my goad
To find my own
Like a pulse keep steady go
On my road I feel like home
I feel like home
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Біографія
Дует Anna-Maria – українські співачки і актриси, які виконують пісні 18 мовами світу, переважно українською, російською та англійською.
Anna-Maria – заслужені артистки Автономної республіки Крим з 2005 року.
Дівчата закінчили Академію естрадного та циркового мистецтв по класу естрадний вокал, а також Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого.
Анна і Марія Опанасюк – близнючки. Свою популярність здобули після перемоги на проекті Шанс.
Після цього вони брали участь в проекті Голос Країни.
Зараз дует виконує авторські пісні в жанрі поп, інді, поп-рок і фанк.
Нагадаємо, названі всі учасники нацвідбору на Євробачення 2019.
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Фото: Anna-Maria Opanasyuk / Facebook