Anna-Maria з піснею My Road боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

Група Anna-Maria стала конкурсантом нацвідбору на Євробачення 2019.

Нацвідбір на Євробачення 2019: Anna-Maria – My Road

Дівчата братимуть участь у нацвідборі з англомовною піснею My Road. Група вже представила свій трек.

My Road Yes I get try to find my road

At least a hundred times destination was wrong

Rising high and falling on my knees

Lord, I pray to guide and save me please O-o-o-o-o-o

I just need to let it go

Maybe just to let go

O-o-o-o-o-o

Turn the music on

The problems gone! Anyway I go my road

Motion is my internal code

I just need to carry on

To find my goad

To find my own

Like a pulse keep steady go

On my road I feel like home When my soul gets heavy and despair

And I need to find a breath of air

Thousand kilometers turn into verse

In my Road there’s no way to reverse O-o-o-o-o-o

I just need to let it go

Maybe just to let go

O-o-o-o-o-o

Turn the music on

The problems gone! Anyway I go my road

Motion is my internal code

I just need to carry on

To find my goad

To find my own

Like a pulse keep steady go

On my road I feel like home

I feel like home



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Біографія

Дует Anna-Maria – українські співачки і актриси, які виконують пісні 18 мовами світу, переважно українською, російською та англійською.

Anna-Maria – заслужені артистки Автономної республіки Крим з 2005 року.

Дівчата закінчили Академію естрадного та циркового мистецтв по класу естрадний вокал, а також Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого.

Анна і Марія Опанасюк – близнючки. Свою популярність здобули після перемоги на проекті Шанс.

Після цього вони брали участь в проекті Голос Країни.

Зараз дует виконує авторські пісні в жанрі поп, інді, поп-рок і фанк.

Нагадаємо, названі всі учасники нацвідбору на Євробачення 2019.

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Фото: Anna-Maria Opanasyuk / Facebook