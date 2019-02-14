Braii з піснею Maybe боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.
Гурт Braii став конкурсантом нацвідбору на Євробачення 2019.
Нацвідбір на Євробачення 2019: Braii – Maybe
Гурт братиме участь у нацвідборі з англомовною піснею Maybe. Він вже представив свій трек.
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Біографія
Гурт Braii – це вокалістка Оксана Бризгалова, Ірина Рассамаха, гітарист Андрій Шулаков та баранщик Слава Лось. Він був створений у 2018 році.
Braii грає у стилі пост-панк.
В травні 2018 році гурт випустив дебютний міні-альбом City of Nothing, який був представлений на музичному фестивалі BeLive.
Всі учасники Braii мають музичну освіту і досвід в різних проектах. Андрій Шулаков раніше грав у гурті Magua, а Інна Рассамаха співпрацювала з ROZHDEN та LAYAN.
Фронтвумен Оксана Бризгалова є засновницею студії ISTOK, яка записує музику для гурту.
Кліп на пісню Maybe, який з’явиться у другій половині січня, знімала відома режисерка Таня Муіньо, яка працювала над відомими кліпами Monatik.
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Фото: Braii/Instagram