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Фіналіст Нацвідбору Євробачення 2019 з YUKO серйозно травмував ногу

Фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2019, учасник гурту YUKO Стас Корольов травмувався і зараз пересувається на милицях.

Фіналіст Нацвідбору Євробачення 2019 з YUKO серйозно травмував ногу

Учасник гурту YUKO отримав травму ноги, коли з’їжджав зі сходів.

– Я просто дуже люблю скорочувати час на переміщення між локаціями. Офіс у нас зверху, а студія – знизу. І я сходами вгору-вниз, вгору-вниз, і так півроку вже. А ось вчора так вийшло, що я повернув ногу і всім тілом зі стрибка на неї … , було боляче, – розповів він.

Про це повідомляє Обозреватель.

Музикант пошкодив зв’язки, перелому немає. На повне відновлення піде близько двох місяців. А поки йому не можна наступати на хвору ногу, він пересувається на милицях.

Читайте: Найсексуальніші та зухвалі образи YUKO

До речі, раніше учасниця гурту YUKO Юлія Юріна розповіла, що у неї є громадянство РФ.

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